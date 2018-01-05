Хейли призвала не допустить развития в Иране сирийского сценария

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предостерегла от развития в Иране сирийского сценария и призвала не допустить этого.

«Мир стал свидетелем ужасов, происходящих в Сирии, которые начались с того, что кровавый режим отрицал право народа на мирный протест. Мы не должны позволить, чтобы это произошло в Иране», — приводит «РИА Новости» заявление Хейли.

По ее словам, события в Иране сегодня касаются фундаментальных вопросов прав человека и вопросов мира и безопасности. Постпред США считает, что ситуация, при которой какая-либо страна попытается заблокировать встречу СБ ООН по Ирану, будет «говорить сама за себя». По мнению Хейли, власти Ирана «пытаются лишить свой народ права быть услышанным».

Напомним, США ранее инициировали созыв экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Иране, которое должно пройти в пятницу. МИД РФ позднее прокомментировал намерение США, заявив, что внутренние процессы в Иране не имеют отношения к функциям Совета Безопасности.

С 28 декабря в крупных городах Ирана продолжаются массовые акции протеста, вызванные повышением цен на продукты, рост коррупции и безработицы.