Прямой эфир

Хейли призвала не допустить развития в Иране сирийского сценария

0
Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предостерегла от развития в Иране сирийского сценария и призвала не допустить этого.

«Мир стал свидетелем ужасов, происходящих в Сирии, которые начались с того, что кровавый режим отрицал право народа на мирный протест. Мы не должны позволить, чтобы это произошло в Иране», — приводит «РИА Новости» заявление Хейли.

По ее словам, события в Иране сегодня касаются фундаментальных вопросов прав человека и вопросов мира и безопасности. Постпред США считает, что ситуация, при которой какая-либо страна попытается заблокировать встречу СБ ООН по Ирану, будет «говорить сама за себя». По мнению Хейли, власти Ирана «пытаются лишить свой народ права быть услышанным».

Напомним, США ранее инициировали созыв экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Иране, которое должно пройти в пятницу. МИД РФ позднее прокомментировал намерение США, заявив, что внутренние процессы в Иране не имеют отношения к функциям Совета Безопасности.

С 28 декабря в крупных городах Ирана продолжаются массовые акции протеста, вызванные повышением цен на продукты, рост коррупции и безработицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кадыров обвинил США в подготовке «троянского коня» для Ирана
США намерены привлечь к ответственности причастных к насилию в Иране

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017