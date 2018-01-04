США намерены привлечь к ответственности причастных к насилию в Иране

США намерены привлечь к ответственности причастных к насилию протестующих в Иране. Соответствующее заявление Госдепартамент США распространил в четверг.

«Мы осуждаем самым решительным образом гибель (людей) и аресты по меньшей мере тысячи иранцев. У нас есть достаточные полномочия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершает насилие в отношении протестующих, причастен к цензуре и грабежу народа Ирана», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.

В документе отмечается, что жертвы акций протеста «не будут забыты».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США окажут поддержку протестующим в Иране «в надлежащее время».

Массовые акции протеста в крупных городах Ирана начались 28 декабря 2017 года. Поводом для беспорядков стало повышение цен на продукты питания, высокий рост коррупции в стране и рост безработицы. По последним данным, в ходе беспорядков погибли более 20 человек, свыше 450 участников акций протеста задержаны.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что акции протеста в нескольких городах страны спровоцированы не только внутригосударственными проблемами, но и подстрекательством извне. По словам Иранского лидера, спровоцировать беспорядки пытаются ряд стран, в том числе США, Великобритания и Саудовская Аравия.