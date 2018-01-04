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МИД РФ: внутренние процессы в Иране не имеют отношения к функциям ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Внутренние процессы в Иране не имеют отношения к функциям Совета Безопасности (СБ) ООН. Так желание США созвать спецзаседания в связи с событиями в Иране в интервью ТАСС прокомментировал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По словам дипломата, вмешательство США во внутренние дела Ирана не делает чести американским властям.

«Нынешняя ситуация, когда в Вашингтоне поддаются искушению использовать момент для постановки новых вопросов в отношении СВПД, свидетельствует о преднамеренной попытке расшатывать и подрывать приверженность международного сообщества СВПД. Это не делает чести нашим американским коллегам», — подчеркнул Рябков.

Напомним, 2 января на фоне массовых протестов в нескольких городах Ирана постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о намерении созвать в ближайшие дни специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека.

По последним данным, в ходе беспорядков в Иране погибли более 20 человек, свыше 450 участников акций протеста были задержаны.

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