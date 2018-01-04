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Рябков прокомментировал угрозы США о расширении санкций против Ирана

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Москва категорически не приемлет угрозы США о расширении односторонних санкций. То же самое касается ситуации с Ираном, сообщил в интервью РИА «Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Наша позиция давно и хорошо известна: односторонние санкции как метод решения внешнеполитических проблем неприемлем, они незаконны. Проблема в том, что примитивизация внешней политики США зашла слишком далеко», — сказал Рябков.

Дипломат добавил, что у США нет «ничего другого в арсенале ведения дел с другими членами международного сообщества, которые не готовы строиться в шеренгу и следовать за США, кроме санкций». По мнению Рябкова, санкционная политика США является одним из больших разочарований последних лет, десятилетий». Представитель МИДа отметил, что Россия будет противостоять санкционному прессингу со стороны Вашингтона.

«И в полной мере наша позиция распространяется, конечно, и на ситуацию в американо-иранских отношениях. Мы подобного рода приемы категорически отвергаем и настаиваем на том, что угрозы санкциями тоже являются нелегитимными методам», — резюмировал Рябков.

Ранее дипломат предостерег США от попыток вмешательства американских властей во внутренние дела Ирана, назвав происходящие в стране события внутренним делом Ирана. По словам Рябкова, американские власти намеренно используют ситуацию в Иране, чтобы пытаться подорвать устойчивость сделки по иранской ядерной программе. 

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что США рассматривают введение санкций в качестве вариантов ответа на действия властей Ирана в отношении участников массовых протестов в стране. Представитель США при ООН Никки Хейли заявила о намерении созвать в ближайшие дни специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека на фоне событийв Иране.

По последним данным, в ходе беспорядков в Иране погибли более 20 человек, свыше 450 участников акций протеста были задержаны.

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