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Госдепартамент прояснил позицию США по Ирану

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Фото: youtube.com
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Вашингтон не добивается революции в Иране, но надеется на перемены в этой стране. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

«Революция – это не то, чего мы добиваемся, мы хотим перемен, мы хотим, чтобы власти Ирана начали прислушиваться к своему народу, этого пока не происходит», — приводит ее слова «РИА Новости»

Как писал портал iz.ru, в крупных городах Ирана с 28 декабря проходили массовые акции социального протеста. Поводом для манифестаций стало повышение цен на продукты питания и рост безработицы в стране. 

Президент США Дональд Трамп выразил намерение оказать поддержку протестующим в Иране «в надлежащее время». Об этом он написал 3 января на своей странице в Twitter. 

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