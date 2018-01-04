Госдепартамент прояснил позицию США по Ирану

Вашингтон не добивается революции в Иране, но надеется на перемены в этой стране. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

«Революция – это не то, чего мы добиваемся, мы хотим перемен, мы хотим, чтобы власти Ирана начали прислушиваться к своему народу, этого пока не происходит», — приводит ее слова «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, в крупных городах Ирана с 28 декабря проходили массовые акции социального протеста. Поводом для манифестаций стало повышение цен на продукты питания и рост безработицы в стране.

Президент США Дональд Трамп выразил намерение оказать поддержку протестующим в Иране «в надлежащее время». Об этом он написал 3 января на своей странице в Twitter.