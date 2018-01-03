Власти Ирана заявили о завершении смуты в стране

Смута в Иране завершилась 3 января с провальным результатом для демонстрантов.

Об этом заявил командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари.

Он отметил, что число протестующих на всей территории страны не преодолело рубеж в 15 тыс. человек, передает «РИА Новости».

Джаафари также обвинил США, Израиль и Саудовскую Аравию в инициации проникновения боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) на территорию Ирана.

Как сообщал портал iz.ru, в крупных городах Ирана с 28 декабря проходили массовые акции социального протеста. Поводом для манифестаций стало повышение цен на продукты питания и рост безработицы в стране.

По последним данным, более 450 демонстрантов были задержаны, в ходе беспорядков погибли 20 человек.