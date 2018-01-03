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Пушков прокомментировал предложение США созвать СБ ООН по Ирану

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение постпреда США при ООН Никки Хейли созвать отдельное заседание Совета безопасности (СБ) ООН в связи с событиями в Иране.

Это инициатива повторяет и продолжает политику Вашингтона по отношению к Сирии, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

«Хейли все занималась «миром и безопасностью» в Сирии — теперь беспокоится о «мире, безопасности и свободе» в Иране. Иначе говоря, о смене режима», — написал Пушков в Twitter.

 

Как сообщал iz.ru, накануне США завили о намерении созвать экстренные спецзаседания СБ ООН и Совета ООН по правам человека в связи с событиями в Иране. Вашингтон расценивает массовые акции протеста в этой стране как «настоящее народное восстание».

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