Пушков прокомментировал предложение США созвать СБ ООН по Ирану

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение постпреда США при ООН Никки Хейли созвать отдельное заседание Совета безопасности (СБ) ООН в связи с событиями в Иране.



Это инициатива повторяет и продолжает политику Вашингтона по отношению к Сирии, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

«Хейли все занималась «миром и безопасностью» в Сирии — теперь беспокоится о «мире, безопасности и свободе» в Иране. Иначе говоря, о смене режима», — написал Пушков в Twitter.





Хейли все занималась "миром и безопасностью" в Сирии - теперь беспокоится о "мире, без-сти и свободе" в Иране. Иначе говоря, о смене режима. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 января 2018 г.

Как сообщал iz.ru, накануне США завили о намерении созвать экстренные спецзаседания СБ ООН и Совета ООН по правам человека в связи с событиями в Иране. Вашингтон расценивает массовые акции протеста в этой стране как «настоящее народное восстание».