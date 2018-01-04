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Москва предостерегает Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Ирана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия предостерегает США от попыток вмешательства американских властей во внутренние дела Ирана, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, США намеренно используют ситуацию в Иране, чтобы пытаться подорвать устойчивость сделки по иранской ядерной программе, передает ТАСС.

«Предостерегаем США от попыток вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран», — приводит агентство слова Рябкова.

По словам представителя МИД РФ, происходящие в Иране события — внутреннее дело страны, привлекающее внимание международного сообщества.

«Но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем, в том числе связанных с дальнейшим выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)», — добавил Рябков.

Дипломат добавил, что требования США изменить сроки соглашения по иранской ядерной программе могут привести к подрыву договоренности.

Напомним, Иран и шесть стран, в числе которых Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия в 2015 году достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Данное соглашение предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

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