Москва предостерегает Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Ирана

Россия предостерегает США от попыток вмешательства американских властей во внутренние дела Ирана, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, США намеренно используют ситуацию в Иране, чтобы пытаться подорвать устойчивость сделки по иранской ядерной программе, передает ТАСС.

«Предостерегаем США от попыток вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран», — приводит агентство слова Рябкова.

По словам представителя МИД РФ, происходящие в Иране события — внутреннее дело страны, привлекающее внимание международного сообщества.

«Но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем, в том числе связанных с дальнейшим выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)», — добавил Рябков.

Дипломат добавил, что требования США изменить сроки соглашения по иранской ядерной программе могут привести к подрыву договоренности.

Напомним, Иран и шесть стран, в числе которых Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия в 2015 году достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Данное соглашение предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.