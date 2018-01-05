Кадыров обвинил США в подготовке «троянского коня» для Ирана

Американский лидер Дональд Трамп готовит Ирану «троянского коня», обещая поддержать участников акций протеста по всей стране, «когда наступит подходящее время». Такое мнение выразил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Дональд Трамп заявил о намерении США оказать участникам акций протеста в Иране чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время… Ирану готовят Троянского коня!», — написал глава Чечни на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп заявил о намерении США оказать участникам акций протеста в Иране чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время. Ранее действенную помощь получили народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других. Ирану готовят Троянского коня! — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) January 4, 2018

Кадыров напомнил, что Соединенные штаты уже оказывали «действенную помощь» населению Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других стран.

Как ранее сообщал портал iz.ru, президент США заявил, что окажет поддержку протестующим в Иране «в надлежащее время».