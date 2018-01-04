США ввели санкции против пяти иранских компаний

Минфин США в четверг добавил в санкционный список пять иранских компаний.

По данным сайта американского ведомства, под санкции попали компании Shahid Eslami Research Center, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries.

Как ранее сообщал портал iz.ru, МИД России выразил позицию Москвы по поводу возможного введения санкции в отношении Ирана. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, США намеренно используют ситуацию в Иране, чтобы пытаться подорвать устойчивость сделки по иранской ядерной программе.