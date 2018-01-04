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США ввели санкции против пяти иранских компаний

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Фото: Global Look Press/Jim West
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Минфин США в четверг добавил в санкционный список пять иранских компаний.

По данным сайта американского ведомства, под санкции попали компании Shahid Eslami Research Center, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries.

Как ранее сообщал портал iz.ru, МИД России выразил позицию Москвы по поводу возможного введения санкции в отношении Ирана. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, США намеренно используют ситуацию в Иране, чтобы пытаться подорвать устойчивость сделки по иранской ядерной программе.

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