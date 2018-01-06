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Постпред РФ при ООН заявил об аллергии у США на Иран

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Фото: TASS/EuropaNewswire/Luiz Rampelotto
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания Совбеза по ситуации в Иране, что США страдают аллергией на эту исламскую республику, что застилает глаза Вашингтону.

Небензя заявил, что Москва считает недопустимым использовать «надуманные предлоги» для включения в повестку СБ внутриполитических вопросов. Постпред РФ отметил, что ситуация в Иране уже стабилизировалась, сообщает «РИА Новости».

«Такое впечатление, что необъяснимая рационально аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих там событий, и желаемое выдается за действительное», — сказал постпред РФ.

Небензя также поблагодарил Вашингтон за активность, проявленную в адрес властей Ирана, что консолидировало иранский народ на почве антиамериканских настроений. Постпред отметил, что потеря человеческих жизней в ходе «не таких уж и мирных» демонстраций вызывает сожаление, однако у Ирана есть право самостоятельно разобраться со своей внутренней ситуацией, которую к тому же Тегеран уже стабилизировал.

Напомним, в ночь на 6 января по московскому времени проходит созванное США заседание СБ ООН по ситуации в Иране, где с 28 декабря продолжаются акции протеста из-за экономических проблем. МИД РФ ранее не поддержал инициативу США о созыве Совбеза, так как считает, что внутренняя ситуация в Иране находится вне рамок повестки СБ ООН.

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