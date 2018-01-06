Постпред Ирана напомнил о постоянном вмешательстве США в дела страны

Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру напомнил членам СБ ООН о «долгой истории» вмешательстве США во внутренние дела страны.

По мнению Хошру, инициатива США по созыву Совета Безопасности из-за протестов в Иране является «злоупотреблением властью, а также оскорблением самого Совета».

«Будет упущением, если я также напомню для тех, кто забыл, о долгой истории вмешательства США во внутренние дела Ирана», — добавил представитель Ирана.

Как ранее сообщал портал iz.ru, постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления назвал истинную цель созыва Cоединенными штатами заседания СБ ООН по Ирану.