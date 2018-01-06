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Постпред РФ назвал истинную цель США при созыве СБ ООН по Ирану

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Фото: TASS/Zuma/Li Muzi
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Истинной целью созыва США заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Иране является не попытка защиты прав иранского народа, а подрыв «ядерной сделки» с Ираном (СВПД). Такое мнение выразил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Сегодня, к сожалению, мы в очередной раз являемся свидетелями того, как Соединенные Штаты злоупотребляют площадкой Совета Безопасности», — подчеркнул Небензя во время своего выступления на заседании СБ. По словам российского постпреда, американская сторона своими действиями «подрывает авторитет СБ ООН как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности», так как вопрос ситуации в Иране «не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности».

Дипломат добавил, что истинная причина созыва заседания по Ирану состоит в «завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы».

Как ранее сообщал портал iz.ru,постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности вынесла предупреждение Тегерану на фоне акций протеста в стране.

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