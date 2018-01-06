Постпред США при ООН вынесла предупреждение Ирану на заседании Совбеза

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности, проводимом по инициативе американской стороны, вынесла предупреждение Тегерану. Она отметила, что мировое сообщество будет следить за тем, каким образом Иран реагирует на демонстрации своих граждан.

Она вспомнила, что в 2009 году мировое сообщество бездействовало и предупредила, что ситуация в корне изменится. «Иранский народ вновь вышел на улицы, он просит то, в чем ни одно правительство не может ему отказать на законных основаниях: их права и свободы», — добавила дипломат.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Совет Безопасности ООН начал заседание по ситуации в Иране после проведения закрытых предварительных консультаций.