Прямой эфир

Постпред США при ООН вынесла предупреждение Ирану на заседании Совбеза

0
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности, проводимом по инициативе американской стороны, вынесла предупреждение Тегерану. Она отметила, что мировое сообщество будет следить за тем, каким образом Иран реагирует на демонстрации своих граждан.  

Она вспомнила, что в 2009 году мировое сообщество бездействовало и предупредила, что ситуация в корне изменится. «Иранский народ вновь вышел на улицы, он просит то, в чем ни одно правительство не может ему отказать на законных основаниях: их права и свободы», — добавила дипломат.

 Ранее портал iz.ru сообщал, что Совет Безопасности ООН начал заседание по ситуации в Иране после проведения закрытых предварительных консультаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рябков обвинил США в посягательстве на суверенитет Ирана
Хейли призвала не допустить развития в Иране сирийского сценария

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017