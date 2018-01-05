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Рябков обвинил США в посягательстве на суверенитет Ирана

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Ирану, инициатором которого выступили США, есть ничто иное как попытка посягательства на суверенитет этой страны, завил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«США продолжают политику открытого и скрытого вмешательства во внутренние дела других государств, делают это беззастенчиво, неприкрыто, под лозунгами заботы о демократии и правах человека осуществляют прямое посягательство на суверенитет других государств» – приводит слова дипломата «Интерфаксу».

Заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что заявления Тегерана об участии внешних сил в разжигании протестов в иранских городах небезосновательны, так как США используют любые приемы для дестабилизации неугодных им правительств.

Ранее президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Роухани заявил, что акции протеста в крупных городах страны спровоцированы не только внутригосударственными проблемами, но и подстрекательством извне.

Массовые акции протеста начались в ИРИ 28 декабря 2017 года. Поводом для беспорядков стало повышение цен на продукты питания, рост коррупции и безработицы в стране. В ходе беспорядков погибли более 20 человек, свыше 450 демонстрантов были задержаны.

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