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СБ ООН соберет экстренное заседание по Ирану

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Фото: ТАSS/EuropaNewswire/Luiz Rampelotto
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Совет Безопасности ООН намерен в пятницу провести экстренное заседание по ситуации в Иране.

Как сообщает агентство France Presse со ссылкой на источники в дипломатических кругах, заседание СБ запланировано на 15:00 по местному времени (23:00 мск) 5 января.

 Напомним, созыв заседания СБ ООН инициировала американская сторона. В МИД РФ отреагировали на намерения США, отметив, что внутренние процессы в Иране не имеют отношения к функциям Совета Безопасности ООН.

Массовые акции протеста проходят в крупных городах Ирана с 28 декабря 2017 года. Поводом для беспорядков стало повышение цен на продукты питания, высокий рост коррупции в стране и рост безработицы. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 20 человек, свыше 450 участников акций протеста задержаны.

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