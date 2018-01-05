СБ ООН соберет экстренное заседание по Ирану

Совет Безопасности ООН намерен в пятницу провести экстренное заседание по ситуации в Иране.

Как сообщает агентство France Presse со ссылкой на источники в дипломатических кругах, заседание СБ запланировано на 15:00 по местному времени (23:00 мск) 5 января.

Напомним, созыв заседания СБ ООН инициировала американская сторона. В МИД РФ отреагировали на намерения США, отметив, что внутренние процессы в Иране не имеют отношения к функциям Совета Безопасности ООН.

Массовые акции протеста проходят в крупных городах Ирана с 28 декабря 2017 года. Поводом для беспорядков стало повышение цен на продукты питания, высокий рост коррупции в стране и рост безработицы. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 20 человек, свыше 450 участников акций протеста задержаны.