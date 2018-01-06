СБ ООН начал заседание по ситуации в Иране

Совет Безопасности ООН начал заседание по ситуации в Иране после проведения закрытых предварительных консультаций.

Заседание СБ ООН по Ирану проводится по инициативе США, консультации же инициировала Россия для обсуждения американской инициативы, сообщает «РИА Новости».

Ранее в МИД РФ заявляли, что функции СБ ООН не имеют отношения к внутренней ситуации в Иране, тогда как США выступали с предостережением о возможном развитии этой ситуации по сирийскому сценарию. Вашингтон также полагает, что власти Ирана ущемляют право граждан на то, чтобы быть услышанными.

Между тем, замглавы МИД РФ Сергей Рябков обвинил США в посягательстве на суверенитет Ирана.

Напомним, с 28 декабря в крупных городах Ирана проходят массовые акции протеста, поводом для которых послужили рост безработицы и коррупции, а также увеличение цен на продукты. В ходе беспорядков погибли более 20 человек.