Рябков заявил о поиске предлогов для санкций против Ирана со стороны США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США ищут предлог, чтобы усилить давление на Иран. По его словам, для этого Соединенные Штаты используют совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе, что не соответствующий статусу великой державы.

Таким образом Рябков прокомментировал слова вице-президента США Майка Пенса, который заявил, что если Иран попытается получить ядерное оружие или баллистические ракеты, то все санкции против него будут немедленно восстановлены.

«Если ищется предлог для того, чтобы усилить нажим на Иран по причинам, не имеющим отношения к СВПД, а это так и есть по нашим наблюдениям, то тогда это вообще недостойный прием, прием, который не соответствует статусу великой державы», — приводит слова замглавы МИД РФ «РИА Новости».

Напомним, 4 января США расширили санкционный список по Ирану, добавив в него еще пять иранских компаний.



