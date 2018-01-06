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Китай призвал СБ ООН и США не вмешиваться во внутренние дела Ирана

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Фото: Global Look Press/Wang Ying
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Члены Совета Безопасности ООН не должны вмешиваться во внутренние дела Ирана на фоне акций протестов в стране. Такую позицию во время заседания СБ ООН выразил заместитель постпреда Китая при ООН У Хайтао.

Как в своем выступлении отметил Хайтао, китайская сторона «принимает во внимание» последние события в Иране. Китайский дипломат выразил надежду, что «при помощи усилий иранского правительства и народа Иран будет оставаться стабильным и продолжать развиваться».

Заместитель постпреда добавил, что, согласно Уставу ООН, члены Совета не должны «обсуждать ни внутренние дела какой-либо страны, ни положение в области прав человека в какой-либо стране».

Как ранее сообщал портал iz.ru, постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления назвал истинную цель созыва Cоединенными Штатами заседания СБ ООН по Ирану.

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