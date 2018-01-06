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МИД Ирана назвал заседание СБ ООН промахом внешней политики США

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Фото: Global Look Press/Wolfgang Kumm
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США допустили очередной внешнеполитический промах, созвав заседание СБ ООН по ситуации в Иране, заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.

«Совет Безопасности не дал США в очередной раз злоупотребить своими полномочиями… Очередной промах внешней политики администрации Трампа», — написал министр иностранных дел Ирана в Twitter.

Зариф также заявил, что в ходе заседания его участники подтвердили свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана. Глава иранского МИДа отметил, что участники заседания также заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела других стран.

Напомним, в ходе заседания СБ ООН по Ирану, созванному по инициативе США, Вашингтон утверждал, что Тегеран ведет себя недопустимо по отношению к демонстрантам. В ответ на это постпред Ирана напомнил участникам встречи о многочисленных попытках США повлиять на внутренние дела страны.

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