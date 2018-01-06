МИД Ирана назвал заседание СБ ООН промахом внешней политики США

США допустили очередной внешнеполитический промах, созвав заседание СБ ООН по ситуации в Иране, заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.

«Совет Безопасности не дал США в очередной раз злоупотребить своими полномочиями… Очередной промах внешней политики администрации Трампа», — написал министр иностранных дел Ирана в Twitter.

The UNSC rebuffed the US' naked attempt to hijack its mandate. Majority emphasized the need to fully implement the JCPOA and to refrain from interfering in internal affairs of others. Another FP blunder for the Trump administration. Iran's statement: https://t.co/QsbihBW69V — Javad Zarif (@JZarif) January 5, 2018

Зариф также заявил, что в ходе заседания его участники подтвердили свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана. Глава иранского МИДа отметил, что участники заседания также заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела других стран.

Напомним, в ходе заседания СБ ООН по Ирану, созванному по инициативе США, Вашингтон утверждал, что Тегеран ведет себя недопустимо по отношению к демонстрантам. В ответ на это постпред Ирана напомнил участникам встречи о многочисленных попытках США повлиять на внутренние дела страны.