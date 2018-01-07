СМИ сообщили об аресте экс-президента Ирана за поддержку протестов

Власти Ирана арестовали бывшего президента этой страны Махмуда Ахмадинежада.

Как сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на арабское издание Al-Quds Al-Arabi, 61-летний Ахмадинежад задержан за поддержку и подстрекательство к уличным протестам, начавшимся в конце декабря.

Отмечается, что бывший глава государства посетил город Бушер, где в ходе встречи с жителями заявил, что находящиеся у власти иранские лидеры живут обособленно от проблем простых людей. При этом он обвинил правительство президента Хасана Рухани в неумении профессионально управлять страной.

Массовые акции протеста проходят в крупных городах Ирана с 28 декабря 2017 года. Поводом для беспорядков стали повышение цен на продукты питания, высокий рост коррупции в стране и рост безработицы. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 20 человек, свыше 450 участников акций протеста задержаны.