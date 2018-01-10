В США сравнили возможную войну в Корее с «Игрой престолов»

Война на Корейском полуострове может быть сравнима с популярным телесериалом «Игра престолов». Такое мнение высказал командующий Корпусом морской пехоты ВС США генерал Роберт Неллер, пишет портал military.com.

По его словам, Северная Корея является единственной страной, которая способна перейти к насильственным действиям. У Пхеньяна имеются ракеты и артиллерийские орудия, нацеленные на союзников Южную Корею, США и прилегающие регионы, пояснил генерал.

«Это будет «Игра престолов». И многие люди пострадают. Возможно, я ошибаюсь, но это очень сложный вопрос», — сказал он.

Военнослужащий напомнил, что в Сеуле и окрестностях проживает около 30 млн человек.

«Если люди говорят, что мы должны отхлестать (лидера КНДР. — Ред.) Ким Чен Ына, то как они себе представляют, что это не затронет Сеул, который подвергнется удару сотен орудий?» — добавил Неллер.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп напомнил Ким Чен Ыну о существовании у США ядерной кнопки, «более мощной», чем у него.