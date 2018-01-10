СМИ узнали о планах США создать ядерную боеголовку для сдерживания РФ

США планируют ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку для сдерживания России от использования тактического оружия в конфликте в Восточной Европе. Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности (СНБ) США по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала.

Он рассказал, что, согласно новой ядерной доктрине, подготовленной Пентагоном, подобными боеголовками оснастят модифицированные ракеты подводного базирования Trident D5. Как утверждает Вулфстал, любая попытка РФ или КНДР использовать ядерный арсенал приведет «к тяжелым для них последствиям».

В новом документе США также расширен список обстоятельств, при которых Вашингтон может использовать ядерное оружие. Это может быть ответ на неядерную атаку, которая привела к массовым жертвам, была направлена на объекты критической инфраструктуры или ядерного командования.

Обеспокоенность по поводу доктрины Пентагона уже выразили сторонники контроля за вооружениями. По их мнению, она повышает вероятность развязывания ядерной войны, особенно учитывая готовность американского президента Дональда Трампа размахивать арсеналом США в «разборках с противниками нации».

Ожидается, что ядерная доктрина будет опубликована в конце января этого года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что США рассекретили документы о планах уничтожить СССР 446 ядерными бомбами. При этом планы были составлены американскими властями менее чем через две недели после окончания Второй мировой войны.