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США рассекретили документы о планах уничтожить СССР 446 ядерными бомбами

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Военное командование США во времена холодной войны рассчитало необходимое количество ядерных боеголовок для полного уничтожения СССР.  Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на рассекреченные документы.

Американские генералы планировали сбросить 446 ядерных бомб на 66 советских городов для «немедленного уничтожения воли противника и его способности противостоять».

Как отмечает издание, подобные планы были составлены властями США менее чем через две недели после окончания Второй мировой войны. Документы датированы 15 сентября 1945 года и адресованы генерал-майору Лесли Гроувсу, который руководил разработкой ядерного оружия США.

При этом в качестве «впечатляющего успеха» военные привели пример применения атомных бомб «Малыш» и «Толстяк», которые были сброшены на японские города Хиросиму и Нагасаки и уничтожили 220 тыс. человек.

После этого, подсчитав количество городов и военных баз Советского союза, военные решили, что им понадобится запас из 446 бомб для полного уничтожения СССР.

Через год после составления этих планов, Москва разработала собственное ядерное оружие.

Издание отмечает, что сейчас мир также находится под угрозой начала ядерной войны из-за обострения ситуации на Корейском полуострове и ухудшении отношений России и США.

Ранее портал iz.ru писал о риске начала ядерной войны в 1983 году. Тогда Советское руководство, приняв масштабные военные учения НАТО у своих границ за прелюдию к агрессии, готово было нанести превентивный ядерный удар.

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