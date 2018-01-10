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Сеул назвал поворотом к миру участие сборной КНДР в ОИ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Зимние Олимпийские игры 2018 года в северокорейском Пхенчхане и участие в них атлетов из КНДР должны стать поворотом к миру на Корейском полуострове, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

«Это должно стать поворотом к восстановлению отношений между Югом и Севером, а также к [установлению] мира на Корейском полуострове», — приводит его слова ТАСС

9 января состоялись переговоры по нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей — впервые с 2015 года. Стороны решили возобновить диалог по военным вопросам и договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх. 

США расценили встречу Сеула и Пхеньяна как шаг к денуклеаризации.

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