США расценивают встречу Сеула и Пхеньяна как шаг к денуклеаризации

США считают встречу представителей Южной и Северной Кореи хорошим шагом в направлении денуклеаризации Корейского полуострова, заявил представитель Госдепартамента.

«Нам бы хотелось, чтобы переговоры прошли, мы хотим денуклеаризации. Это хороший шаг в этом направлении», — приводит его слова «РИА Новости».

9 января начался диалог по нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном — впервые с 2015 года. Стороны уже решили возобновить переговоры по военным вопросам и договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.

При этом в Госдепе указали, переговоры между двумя странами не должны нарушать действующие резолюции СБ ООН против КНДР.