РФ заявила о готовности и дальше оказывать содействие межкорейскому диалогу

Россия надеется, что позитивные тенденции в диалоге между Южной Кореей и КНДР получат развитие, и готова оказывать процессу содействие. Об этом говорится в сообщении МИДа РФ.

«Приветствуем договоренности, достигнутые в ходе состоявшихся в Пханмунчжоме 9 января переговоров представителей КНДР и Республики Корея. <…> Выражаем надежду, что их реализация послужит деэскалации напряженности на Корейском полуострове», –– говорится в заявлении министерства.

Во вторник, 9 января, в приграничном пункте Пханмунджон прошел первый за три года раунд переговоров по нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей.

В частности, стороны договорились об участии Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане и возобновлении переговоров по военным вопросам.

«Рассчитываем, что все заинтересованные стороны окажут поддержку шагам Севера и Юга Кореи по возобновлению диалога. Убеждены, что это единственно возможный путь к поиску взаимоприемлемого решения проблем полуострова мирным, политико-дипломатическим путем, к чему всегда призывала наша страна», –– отметили в МИДе.

Также в ведомстве отметили, что разработанная Россией и Китаем «дорожная карта» направлен именно на урегулирование ситуации и отказ от военной активности со стороны США и КНДР.

«Надеемся, что наметившиеся позитивные тенденции в межкорейском диалоге получат дальнейшее развитие. Со своей стороны готовы продолжать оказывать этому процессу всемерное содействие», –– добавили в министерстве.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил надежду на то, что Россия поможет в урегулировании ситуации на Корейском полуострове и заявил о желании сотрудничать с Москвой.