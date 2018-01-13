Канада ужесточила санкционный режим в отношении КНДР

Власти Канады расширили санкции в отношении Северной Кореи, сообщается на сайте МИД страны. Санкционный режим приведен в соответствие с положениями резолюции 2397, принятой Советом Безопасности ООН 22 декабря.

С настоящего времени, в частности, запрещены поставки и передача КНДР транспортных судов, самолетов и запасных частей к ним, поставки промышленного оборудования. Имущество и активы КНДР арестованы на всей территории Канады.

Гражданам Канады запрещается предоставлять финансовые услуги КНДР и ее гражданам, сообщает «Газета.ру».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея благодаря развитию науки и национальной экономике выстоит под санкциями, даже если они продлятся 10 или 100 лет.