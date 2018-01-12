Импорт Китая из КНДР резко сократился в декабре

Импорт КНР товаров из Северной Кореи резко упал в декабре минувшего года. Он снизился на 81,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Главное таможенное управление Китая сообщает, что импорт составляет $54,34 млн.

Экспорт Китая в КНДР зафиксирован на отметке $260 млн, этот показатель тоже сократился на 23,4%, сообщает «Интерфакс». Импорт Китая из КНДР упал на 33% — в годовом исчислении до $1,72 млрд, экспорт вырос.

Ранее сообщалось, что объем внешней торговли Китая по итогам 2017 года составил $4,11 трлн.