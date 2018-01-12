Объем внешней торговли Китая по итогам 2017 года составил $4,11 трлн

На 11,4% в годовом выражении вырос общий объем внешней торговли Китая. По итогам 2017 года он составил $4,11 трлн. Об этом сообщается в докладе Главного таможенного управления КНР, передает ТАСС. Экспорт вырос до $2,26 трлн, импорт увеличился на 15,9%, до $ 1,84 трлн.

Профицит торгового баланса в минувшем году составил $422,5 млрд.

Ранее сообщалось, что власти Китая намерены ограничить использование электроэнергии майнерам криптовалют.