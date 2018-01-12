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Объем внешней торговли Китая по итогам 2017 года составил $4,11 трлн

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Shen Hong
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На 11,4% в годовом выражении вырос общий объем внешней торговли Китая. По итогам 2017 года он составил $4,11 трлн. Об этом сообщается в докладе Главного таможенного управления КНР, передает ТАСС. Экспорт вырос до $2,26 трлн, импорт увеличился на 15,9%, до $ 1,84 трлн.

Профицит торгового баланса в минувшем году составил $422,5 млрд. 

Ранее сообщалось, что власти Китая намерены ограничить использование электроэнергии майнерам криптовалют.

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