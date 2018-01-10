Прямой эфир

Китайские смартфоны заподозрили в шпионаже в США

0
Фото: Global Look Press/Li Ying
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инициативная группа законодателей США заподозрила китайские смартфоны Huawei Mate 10 в возможности вести слежку за пользователями. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Авторы письма, направленного в федеральную комиссию по связи США, выразили опасение в том, что компания Huawei сотрудничает с некой телеком-компанией и китайскими спецслужбами. По мнению авторов письма, делается это с целью вести скрытую слежку за пользователями мобильных устройств, сообщает телеканал «360». В этой связи один из крупнейших в США операторов сотовой связи AT&T отказался от продаж смартфонов Huawei Mate 10. Ряд СМИ подчеркивает, что сделка сорвалась из-за давления со стороны федеральной комиссии по связи США. Другой американский сотовый оператор Verizone столкнулся с аналогичными претензиями со стороны властей.

Руководство китайской компании данные заявления опровергло. Компания Huawei является третьим по величине производителем смартфонов после Apple и Samsung, а флагманский Huawei Mate 10 Pro был признан лучшим современным смартфоном на базе Android.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты назвали лучшие смартфоны 2017 года
Meizu может прекратить выпуск серию смартфонов MX

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017