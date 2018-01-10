Китайские смартфоны заподозрили в шпионаже в США

Инициативная группа законодателей США заподозрила китайские смартфоны Huawei Mate 10 в возможности вести слежку за пользователями. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Авторы письма, направленного в федеральную комиссию по связи США, выразили опасение в том, что компания Huawei сотрудничает с некой телеком-компанией и китайскими спецслужбами. По мнению авторов письма, делается это с целью вести скрытую слежку за пользователями мобильных устройств, сообщает телеканал «360». В этой связи один из крупнейших в США операторов сотовой связи AT&T отказался от продаж смартфонов Huawei Mate 10. Ряд СМИ подчеркивает, что сделка сорвалась из-за давления со стороны федеральной комиссии по связи США. Другой американский сотовый оператор Verizone столкнулся с аналогичными претензиями со стороны властей.

Руководство китайской компании данные заявления опровергло. Компания Huawei является третьим по величине производителем смартфонов после Apple и Samsung, а флагманский Huawei Mate 10 Pro был признан лучшим современным смартфоном на базе Android.