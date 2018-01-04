Эксперты назвали лучшие смартфоны 2017 года

Эксперты протестировали 150 вышедших в 2017 году смартфонов в трех ценовых диапазонах и составили рейтинг лучших из них.

Среди флагманских моделей специалисты признали лучшим смартфон Samsung Galaxy S8. Они отметили надежность биометрической системы защиты гаджета и широкий спектр возможностей интеллектуального помощника Bixby.

В ценовом диапазоне до 25 тыс. рублей первую строчку в рейтинге экспертов портала 4PDA занял смартфон Honor 9, а лидером в категории бюджетных смартфонов стоимостью до 12 тыс. рублей стал Xiaomi Red I Note 4x.