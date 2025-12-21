Реклама
В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров

Пилипсон: Киев атаками на суда в Черном море пытается сорвать переговоры
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Киевский режим ударами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на торговые суда и безэкипажные катера в Черном море пытается помешать урегулированию украинского кризиса. Об этом 21 декабря заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Вылазки киевского режима в Черном море, очевидно, преследуют цель сорвать кропотливую работу над взаимоприемлемыми развязками украинского кризиса и помешать продвижению переговорного процесса, в успехе которого заинтересована в том числе официальная Анкара», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам директора департамента, периодические нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты энергетической и портовой инфраструктуры не только наносят ущерб экономическим интересам стран черноморского бассейна, но и «сотрясают глобальные энергетические рынки».

Он подчеркнул, что перспективы нормализации в сфере морского транспортного сообщения в Черном море напрямую зависят от готовности Украины к мирному урегулированию — от ее отказа от «эскалации насилия» в акватории Черного моря и «осознания необходимости сформировать искомую атмосферу для диалога». По словам Пилипсона, с этим «пока сложно».

Директор департамента также поблагодарил Анкару за предоставленную ранее площадку для контактов между российской и украинской делегациями и выразил уверенность в том, что настрой турецких коллег «останется в этом плане конструктивным и благонамеренным».

Военная реактивность: РФ фиксирует рост милитаризации Черного моря из-за НАТО и ЕС
Чего добивается Запад и как можно избежать прямого столкновения

МИД Турции 13 декабря призвал прекратить удары по портовой инфраструктуре в рамках украинского конфликта. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь отметил, что Черное море не должно становиться местом для сведения счетов в рамках конфликта на Украине.

До этого, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море. Он подчеркнул, что Россия в ответ на подобные действия расширит номенклатуру ударов по украинским портам и судам, которые заходят в них. По словам главы государства, если нападения на танкеры продолжатся, Москва рассмотрит возможность ответных мер в отношении судов из стран, которые оказывают помощь Киеву.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

