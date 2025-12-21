ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК ВСУ и объектам энергетики

Российская армия поразила предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объекты энергетики, транспортной и складской инфраструктуры. Об этом 21 декабря сообщило Минобороны России.

Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией российских военнослужащих.

В ведомстве уточнили, что помимо этого были поражены места сборки БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

Накануне Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ в зоне специальной военной операции. Кроме того, были уничтожены колонны военной техники, а также места сборки, хранения и запуска дронов дальнего действия. Удары также поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

