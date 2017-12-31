Смартфон Apple iPhone SE в России подешевел

Смартфоны Apple резко подешевели в преддверии новогодних праздников.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Маркет».

IPhone SE с 32 Гб внутренней памяти уже можно приобрести за 18,4 тыс. рублей, тогда как еще месяц назад он стоил от 20 тыс.

При этом подешевели и другие модели «яблочного» производителя — iPhone 6, iPhone 7 и даже последний iPhone X.

25 декабря портал iz.ru сообщил, что флагманский американский смартфон iPhone 8 Plus потерял 20% от официальной стоимости за последние две недели.

Так, если в сентябре 2017 года базовая версия смартфона оценивалась в 64,9 тыс. рублей, а более продвинутая — в 76,9 тыс. рублей, то теперь в российских онлайн-маркетах модель iPhone 8 Plus на 64 Гб продается за 51,9 тыс. рублей, а конфигурация на 256 Гб обойдется в сумму около 64 тыс. рублей.