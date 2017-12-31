Прямой эфир

Смартфон Apple iPhone SE в России подешевел

0
Фото: Global Look Press/DPA/Christoph Dernbach
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Смартфоны Apple резко подешевели в преддверии новогодних праздников.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Маркет».

IPhone SE с 32 Гб внутренней памяти уже можно приобрести за 18,4 тыс. рублей, тогда как еще месяц назад он стоил от 20 тыс.

При этом подешевели и другие модели «яблочного» производителя — iPhone 6, iPhone 7 и даже последний iPhone X.

25 декабря портал iz.ru сообщил, что флагманский американский смартфон iPhone 8 Plus потерял 20% от официальной стоимости за последние две недели.

Так, если в сентябре 2017 года базовая версия смартфона оценивалась в 64,9 тыс. рублей, а более продвинутая — в 76,9 тыс. рублей, то теперь в российских онлайн-маркетах модель iPhone 8 Plus на 64 Гб продается за 51,9 тыс. рублей, а конфигурация на 256 Гб обойдется в сумму около 64 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России в ноябре было продано рекордное количество iPhone X
В России рекордно упали цены на iPhone 6s

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017