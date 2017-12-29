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В России рекордно упали цены на iPhone 6s

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Фото: TASS/ZUMA/Jaap Arriens
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Цены на 32-гигабайтную версию iPhone 6s упали в России до психологической отметки. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Hi-tech Mail.ru.

Отмечается, что в некоторых российских магазинах смартфон можно приобрести за 28–29 тыс. рублей. При этом в среднем по России стоимость iPhone 6s составляет 31–32 тыс. рублей.

Шестое поколение iPhone было представлено в сентябре 2015 года. Компания Apple выпустила модели на 16, 64 и 128 Гб памяти. Затем была представлена 32-гигабайтная версия iPhone 6s, после чего модели на 16 и 64 Гб изъяли из продажи.

«Шестой» смартфон Apple стал первым гаджетом с технологией 3D Touch. При этом модель «S» получила улучшенную камеру и новый процессор.

Также в декабре существенно снизились цены на iPhone 8 Plus. Он потерял 20% от официальной стоимости.

В ноябре был представлен новейший смартфон Apple –– iPhone X. Его стоимость в начале продаж составляла от 79,99 тыс. рублей.

27 декабря портал iz.ru сообщил, что жительница США подала иск против компании Apple почти на $1 трлн. Причиной иска стало умышленное замедление компанией работы старых моделей iPhone.

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