Годовое вознаграждение главы Apple выросло почти на 50%

Apple существенно увеличила объемы вознаграждения топ-менеджеров, включая гендиректора компании Тима Кука, в 2017 году, поскольку годовые выручка и прибыль превысили прогнозы.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы, представленные компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Общий объем выплат Куку увеличился на 47%, до $12,825 млн. В эту сумму входит годовой оклад в размере $3,058 млн, который почти не изменился с 2016 года, денежная часть премии в размере $9,327 млн и прочие компенсации ($440,4 тыс.).

Вместе с тем отмечается, что Кук получает существенно меньше остальных исполнительных руководителей Apple, поскольку ему не положены бонусы в виде акций.

Прирост вознаграждения других топ-менеджеров Apple был существенно меньше — 5,5–6%.

27 декабря стало известно, что жительница американского штата Калифорния Виолетта Майлян обратилась в суд с требованием взыскать с Apple почти $1 млрд за умышленное замедление работы iPhone.