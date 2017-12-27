Американка подала иск против Apple почти на триллион долларов

Жительница американского штата Калифорния Виолетта Майлян обратилась в суд с требованием взыскать с компании Apple $999999999000 за умышленное замедление работы iPhone.

Как сообщает телеканал «Звезда» иск был подан 23 декабря 2017 года.

Еще один иск против Apple с теми же претензиями подала жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви. При этом ее требования компенсации оказались значительно скромнее. Женщина рассчитывает отсудить у компании $100 млн.

В обоих случаях иски поданы по делу о мошенничестве через введение в заблуждение и по обвинению в несправедливой конкуренции.

Первым в суд по делу о намеренном замедлении работы смартфонов обратился Стефан Богданович из Лос-Анджелеса, который считает действия компании простой уловкой для увеличения продаж. Также мужчину возмутило, что Apple никогда не согласовывала с клиентами решение о замедлении работы смартфонов.

Ранее в Apple признались в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone. В компании заявили, что это делается для обеспечения лучшей работы установленных в смартфонах аккумуляторов.