Прямой эфир

Американка подала иск против Apple почти на триллион долларов

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Artur Widak
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница американского штата Калифорния Виолетта Майлян обратилась в суд с требованием взыскать с компании Apple $999999999000 за умышленное замедление работы iPhone.

Как сообщает телеканал «Звезда» иск был подан 23 декабря 2017 года.

Еще один иск против Apple с теми же претензиями подала жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви. При этом ее требования компенсации оказались значительно скромнее. Женщина рассчитывает отсудить у компании $100 млн.

В обоих случаях иски поданы по делу о мошенничестве через введение в заблуждение и по обвинению в несправедливой конкуренции.

Первым в суд по делу о намеренном замедлении работы смартфонов обратился Стефан Богданович из Лос-Анджелеса, который считает действия компании простой уловкой для увеличения продаж. Также мужчину возмутило, что Apple никогда не согласовывала с клиентами решение о замедлении работы смартфонов.

Ранее в Apple признались в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone. В компании заявили, что это делается для обеспечения лучшей работы установленных в смартфонах аккумуляторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Apple заблокировала iPad пользователя на 47 лет
Apple запатентовала новую навигационную систему для беспилотников

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017