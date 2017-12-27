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Apple заблокировала iPad пользователя на 47 лет

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Фото: Global Look Press/DPA/Felix Kästle
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iPad пользователя Reddit под ником BadBurrito78 оказался заблокирован на 47 лет после 3-х летнего перерыва в использовании. Об этом владелец планшета рассказал в соцсетях.

По словам мужчины, при включении гаджета на экране появилась надпись «iPad заблокирован. Повторите попытку через 24 735 744 минуты», что равно примерно 47 годам.

Причиной ошибки в работе iPad стало то, что после долгого «сна» планшет сбросил все настройки и «вернулся на 50 лет назад» к дате по умолчанию — 1 января 1970 года. Однако после включения планшет сверил время и выдал ошибку.

В интернете мужчине посоветовали либо подождать указанное устройством время, либо подсоединить гаджет к компьютеру и синхронизировать его с iTunes, что приведет к установке правильного времени на планшете и решению проблемы.

21 декабря Apple призналась, что намерено снижает скорость работы старых моделей iPhone. В компании заявили, что это делается для обеспечения лучшей работы установленных в смартфонах аккумуляторов.

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