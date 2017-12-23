Apple запатентовала новую навигационную систему для беспилотников

Компания Apple получила патент на новую навигационную систему для беспилотников.

Разработка предполагает использование датчиков, которые установлены на беспилотных автомобилях, для ориентации на местности.

В Apple полагают, что новинка позволит избежать необходимости частого обновления обычных навигационных карт и увеличит эффективность самих беспилотников, сообщает CNBC.

Детали разработки в компании не раскрыли, но глава корпорации Тим Кук называет ее «матерью всех проектов искусственного интеллекта».