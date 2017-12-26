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Хакер разработал программу для взлома iPhone X

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Фото: Global Look Press
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Программист Джонатан Левин разработал программу LiberiOS для взлома iPhone X и доступа к его файловой системе. Помимо флагмана, приложение также работает с iPhone 8 и другими смартфонами Apple, сообщает Redmond Pie.

Для доступа к файловой системе разработчик использовал уязвимость в iOS 11.1.2, которую ранее обнаружил сотрудник Google Иэн Бир. Программа действует только до выключения устройства, и при перезагрузке смартфона процедуру Jailbreak необходимо производить заново. Взламывая устройство, пользователь нарушает соглашение с Apple и лишается права на гарантийное обслуживание устройства.

Помимо смартфонов утилита LiberiOS также совместима с iPad и iPod Touch, поддерживающими iOS 11.0. Вместе с тем с данной версией не работает магазин приложений Cydia.

24 декабря компания Apple анонсировала выпуск обновленного смартфона iPhone X, который будет поддерживать 5G.

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