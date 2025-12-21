WP назвала Рубио движущей силой наращивания военной мощи США против Венесуэлы
Госсекретарь США Марко Рубио является движущей силой наращивания военной мощи Соединенных Штатов против Венесуэлы. Об этом 21 декабря сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного экс-американского чиновника.
«Рубио является движущей силой политики наращивания военной мощи в Венесуэле за последние несколько месяцев, но ему пока не удалось убедить президента [США Дональда Трампа] применить военную силу», — приводит издание слова экс-чиновника.
В этот же день правительство Венесуэлы обвинило США в краже и захвате частного венесуэльского нефтяного танкера, а также насильственном исчезновении его экипажа. Отмечалось, что подобное действие Венесуэла не оставит без внимания, правительство примет все надлежащие меры.
До этого, 19 декабря, Трамп сообщил, что Соединенные Штаты планируют продолжить захват венесуэльских танкеров. Он также подтвердил возможность военного конфликта и дополнительного изъятия нефтяных танкеров.
Reuters 20 декабря сообщало, что США предприняли попытку задержания еще одного судна у берегов Венесуэлы. Уточнялось, что операцией руководила береговая охрана США. Американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм подтвердила задержание танкера у берегов Венесуэлы.
