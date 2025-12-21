Пропавшие в Самарской области дети найдены
Пропавшие в Самарской области дети нашлись. Об этом 21 декабря сообщили в региональном Главном управлении (ГУ) МВД России.
«Дети разысканы», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что в отношении них противоправные действия не совершались.
В этот же день стало известно, что в Самарской области в ночь на 21 декабря были организованы поисковые мероприятия из-за исчезновения четырех детей из поселка Безенчук. Отмечалось, что правоохранительные органы начали работу по сбору информации, опрашивая свидетелей и родственников.
По факту исчезновения детей Следственный комитет (СК) РФ по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего»). Согласно ведомству, 20 декабря 10-летний мальчик и три девочки в возрасте от 5 до 11 лет вместе ушли гулять.
