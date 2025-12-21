После исчезновения четырех детей в Самарской области возбудили уголовное дело

В Безенчукском межрайонном следственном отделе Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего»). Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе СК РФ.

«20 декабря ушли совместно гулять жители поселка Безенчук — 10-летний мальчик и три девочки в возрасте от 5 до 11 лет, которые до настоящего времени домой не вернулись», — говорится в сообщении.

В рамках расследования сотрудники Следственного комитета и органов внутренних дел принимают меры, чтобы выяснить, где находятся дети.

Все, кто обладает информацией о местонахождении детей, просят обратиться в следственное управление СК РФ по Самарской области по телефону: 8(846) 300-7-114.

Как отметили в Telegram-канале прокуратуры Самарской области, по факту исчезновения детей ведомство организовало проверку причин и условий произошедшего. После ее завершения будет принято решение о возможных мерах прокурорского реагирования. Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения детей.

В этот же день сообщалось, что в Самарской области в ночь на 21 декабря 2025 года были организованы поисковые мероприятия из-за исчезновения четырех детей из поселка Безенчук. Правоохранительные органы начали работу по сбору информации, опрашивая свидетелей и родственников.

