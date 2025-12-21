В Госдуме предложили пересмотреть лимит на подарки учителям

Следует пересмотреть лимит на стоимость подарков учителям, который составляет 3 тыс. рублей. Об этом 21 декабря сообщила первый зампред комитета Госдумы (ГД) по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена. Соответствующий законопроект сейчас находится в разработке», — приводит ее слова «РИА Новости».

Буцкая подчеркнула, что действующий лимит на стоимость подарков сотрудникам учебных заведений, введенный в начале 2000-х годов, больше не соответствует современным экономическим реалиям. При этом она предложила рассмотреть возможность увеличения лимита на подарки как для учителей, так и для врачей.

Ранее в этот день заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко предупредил, что новогодний подарок учителю не должен стоить больше 3 тыс. рублей, иначе его можно расценить как взятку. Он подчеркнул, что даже если подарок собирается от всего класса, его стоимость не может превышать лимит, независимо от количества участников сбора средств. Также умножать сумму на число дарителей запрещено.

