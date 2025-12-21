Реклама
Прямой эфир
Мир
Дмитриев прокомментировал прошедшие переговоры России и США по Украине
Армия
Силы ПВО сбили в течение 3,5 часов 35 украинских БПЛА над территорией России
Мир
В администрации Трампа сообщили о помощи пенсионерам вместо поддержки Украины
Мир
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита грузов в Армению
Мир
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану США
Общество
Песков оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Мир
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич в возрасте 105 лет
Мир
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Армия
Танкисты «Востока» разработали новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе
Мир
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти 
Мир
Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии имени Толстого
Мир
Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы переговорах с Южной Кореей по КНДР
Общество
Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое
Мир
Путин заявил об укреплении ЕАЭС в качестве центра многополярного мира
Общество
Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки
Армия
ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК ВСУ и объектам энергетики
Мир
В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров

В Госдуме предложили пересмотреть лимит на подарки учителям

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Следует пересмотреть лимит на стоимость подарков учителям, который составляет 3 тыс. рублей. Об этом 21 декабря сообщила первый зампред комитета Госдумы (ГД) по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена. Соответствующий законопроект сейчас находится в разработке», — приводит ее слова «РИА Новости».

Буцкая подчеркнула, что действующий лимит на стоимость подарков сотрудникам учебных заведений, введенный в начале 2000-х годов, больше не соответствует современным экономическим реалиям. При этом она предложила рассмотреть возможность увеличения лимита на подарки как для учителей, так и для врачей.

Цветы в жизни: спрос на подарки ко Дню учителя взлетел в 2,6 раза
Вместо букетов преподавателям стали чаще дарить флорариумы

Ранее в этот день заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко предупредил, что новогодний подарок учителю не должен стоить больше 3 тыс. рублей, иначе его можно расценить как взятку. Он подчеркнул, что даже если подарок собирается от всего класса, его стоимость не может превышать лимит, независимо от количества участников сбора средств. Также умножать сумму на число дарителей запрещено.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025