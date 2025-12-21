Посол РФ заявил о росте запроса на альтернативную информацию в Испании
Запрос на объективную и альтернативную информацию продолжает расти в испанском обществе, несмотря на жесткие ограничения и цензуру в отношении российских СМИ. Об этом 21 декабря сообщил посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.
«Несмотря на рьяные «усилия», среди широкой испанской общественности уверенно растет запрос на объективную альтернативную информацию, взвешенный и не поверхностный анализ, выверенные факты», — рассказал посол «РИА Новости».
По его словам, это подтверждается растущей популярностью независимых лидеров общественного мнения, блогеров и экспертов, а также стабильным увеличением числа подписчиков информационных ресурсов российских загранучреждений и партнеров.
Клименко напомнил, что после начала специальной военной операции на Украине в странах Евросоюза (ЕС), включая Испанию, была запрещена деятельность большинства российских медиа. Ограничения на работу СМИ продолжают расширяться, а испанское информационное поле цензурируется, исключая альтернативные мнения.
Тем не менее посол выразил оптимизм, отмечая сохраняющийся интерес испанского общества к России и ее роли в международных делах. Он выразил надежду, что в будущем, с изменением политических элит в ЕС, восстановление взаимовыгодных отношений между Россией и Испанией станет возможным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 октября в беседе с «Известиями» призвала не обращать внимания на фейки западных СМИ. Дипломат выразила мнение, что данные медиа могут решать какие-то свои задачи или соревноваться в фейках, «у кого креативнее получится».
