В МИД РФ сообщили о продолжении переговоров РФ и США по Украине «в духе Аляски»

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Россия и США продолжают переговоры по конфликту на Украине «в духе Аляски», в то время как Европа одержима «большой войной». Об этом 21 декабря сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Что касается мирного плана по Украине, то, как известно, консультации между Россией и США продолжаются в духе пониманий, которые были достигнуты на встрече президентов двух стран на Аляске», — приводит его слова ТАСС.

Однако, как подчеркнул Пилипсон, страны Европейского союза (ЕС) не поддерживают мирный процесс и оказывают давление на Украину, подталкивая ее к продолжению конфликтных действий. По его словам, ЕС вывел себя из числа конструктивных участников урегулирования и, одержимый русофобией и подготовкой к «большой войне», не способен «в этот круг вернуться».

Также отмечается, что Европа, которая в прошлом саботировала Минские соглашения и российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 году, продолжает свою роль в подрыве мирных инициатив. Кроме того, Пилипсон указал на нежелание ЕС учитывать российские интересы и заявил о невозможности конструктивного участия ЕС в урегулировании конфликта.

Парк отвлечений: зачем в Европе активно продвигают идею будущей «войны с Россией»
Интересы сиюминутной прибыли побеждают реальность мрачных прогнозов

Ранее в этот день заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич отметил, что Европа под руководством Лондона не предлагает России пути урегулирования конфликта на Украине, а лишь ставит неприемлемые условия, которые ведут к продолжению боевых действий.

В октябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что импульс Анкориджа, где вели переговоры лидеры РФ и США, не потерян, американский лидер Дональд Трамп продолжает сохранять политическую волю. Он уточнял, что европейские лидеры на данный момент заняли «труднообъяснимую оголтелую милитаристскую позицию», которая препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине и способствует затянувшейся паузе в российско-украинских переговорах.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

