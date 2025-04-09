Парк отвлечений: зачем в Европе активно продвигают идею будущей «войны с Россией»

Ведущие европейские политики, включая руководство ЕС, а также мейнстримные СМИ континента продолжают сообщать общественности новые подробности «грядущей войны с Россией» и призывают сограждан к ней готовиться. Таким образом, в Европе формируется специфический информационный контекст, какого не было уже больше полувека. Чьим интересам это соответствует, изучили «Известия».

Враг у ворот

Германия готовится к войне. По крайней мере, об этом заявляют лидеры ведущих политических сил страны. Несмотря на провал «светофорной коалиции», члены будущего федерального правительства полностью повторяют риторику предшественников.

Пока же фигура будущего канцлера и состав нового исполнительного органа ФРГ не определены, уходящее правительство продолжает создавать информационные поводы.

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7 апреля Министерство внутренних дел Германии присоединилось к рекомендациям, выпущенным в конце марта Европейской комиссией. В них жителям ЕС предлагалось подготовить запасы еды, воды, лекарств и источников энергии, чтобы обеспечить «автономное выживание в течение 72 часов в случае кризиса», в определение которого включены «война, стихийные бедствия из-за глобального потепления, пандемия или кибератаки». Об этом пишет испанское издание El Pais.

Как отмечает авторитетный германский журнал Focus, многие немцы уже сейчас занялись подготовкой убежищ и сбором «тревожных чемоданчиков» .

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Параллельно, по данным Handelsblatt, МВД Германии предлагает ввести в школах страны уроки по гражданской обороне. Примечательно, что министерством руководит член СДПГ Нэнси Фезер, известная резкими высказываниями в адрес России и ее политического руководства.

Тем временем президент Союза резервистов бундесвера Патрик Зензбург заявил в интервью Der Spiegel о необходимости поднять численность резервистов до 1 млн человек, то есть в 25 раз. Численность бундесвера (в последние годы — постоянно снижающуюся), по его мнению, тоже нужно резко увеличить почти двукратно — со 181 тыс. до 350 тыс. человек.

Президент Союза резервистов бундесвера Патрик Зензбург Фото: Global Look Press/Jonas Güttler/dpa

Столь смелые, если не невыполнимые, требования политики выдвигают в свете принятых 25 марта бундесратом (палатой представителей федеральных земель ФРГ) изменений в основной закон, отныне позволяющий увеличить внешние заимствования на оборонные расходы выше ранее существовавших нормативов («долгового тормоза»).

Как отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов, предложение Зензбурга отвечает традициям Германской империи, где организации резервистов были одним из основных проводников милитаризма. «Вопрос о корпусе резервистов скорее про социологию, чем про боеготовность», — указывает эксперт.

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Приблизительно те же эксперименты над обществом осуществляются и в других европейских странах, причем их инициаторами почти всегда выступают официальные власти.

Как сообщает Europe 1, французское правительство скоро выпустит и разошлет всем гражданам Пятой республики специальную 20-страничную брошюру, где будут прописаны инструкции на случай «военных действий, стихийных бедствий и эпидемий». Журналисты уточняют, что среди перечисленных в этом «учебнике по выживанию» угроз отдельно обозначен «вооруженный конфликт в связи с нападением России, риск которого никогда не был столь сильным за последние десятилетия».

Два унитаза пани Ковальской

В скандинавских государствах обработка населения началась заранее. В январе 2024-го, еще до официального вступления Швеции в НАТО, премьер-министр королевства Ульф Кристерссон обрушил на головы соотечественников призыв «быть готовыми умереть с оружием в руках, отстаивая ценности». За следующую неделю в стране практически закончились фонарики, палатки и газовые горелки. Спрос на эти товары вырос в 10 и более раз.

В декабре 2024-го министерство по чрезвычайным ситуациям Дании порекомендовало согражданам запастись продовольствием, лекарствами, теплой одеждой, спичками, свечками и батарейками. Глава датского правительства Метте Фредериксен рассказала прессе, что уже последовала советам и собрала запасы консервов. Всё это — из-за высокого риска «российской гибридной атаки на Данию».

Пушки вместо масла

Между тем, судя по последним событиям, манипуляции с общественным мнением и попытка милитаризации настроений не всегда проходят успешно. 6 апреля в Риме (в Италии стремление дистанцироваться от любых военных конфликтов уже давно составляет часть политической традиции) прошла масштабная манифестация против намерений Брюсселя. На улицы итальянской столицы вышли порядка 100 тыс. человек, потребовавших перенаправить запланированные десятки миллиардов евро на образование и здравоохранение.

В Германии группа военных и политических экспертов также высказалась в пользу сохранения дискуссии в «границах разумного».

Фото: TASS/EPA/CLEMENS BILAN

Детлеф Дзембрицкий (бывший глава Немецкого общества ООН), профессор Кристиан Хаке (Боннский университет), Михаэль Бжоска (Гамбургский институт исследований мира) и ряд высокопоставленных военных призвали выбрать «рациональную политику, а не панику», подчеркнув очевидное преувеличение «прямой угрозы российского вторжения».

У некоторых обозревателей, например у Андре Мильке из Berliner Zeitung, создаваемая в Германии атмосфера вызывает грустную иронию. «Чего сейчас хотят русские? Построить Советскую империю или завоевать мировое господство? Или снова пытать меня своими существительными, склоняемыми в нечеловеческих шести падежах? Доступа к освоению огромного разнообразия полезных ископаемых в окрестностях Берлина? Может, например, уговорить русских на параллельное существование, в котором мы как минимум не будем вооружать друг друга до смерти?» — спрашивает автор.

Молот, наковальня, неизбежность

Всё это происходит в контексте чрезвычайной неопределенности будущего европейской экономики. Как отмечают эксперты Института Европы РАН, ЕС продолжает испытывать растущий дефицит инвестиций, и этот тренд, очевидно, только усилится в условиях начавшейся «тарифной войны» с США и протекционистских мер администрации Трампа. «В конкуренции за прямые иностранные инвестиции Евросоюз проигрывает США. <…> Европейские компании ссылаются на стоимость энергии, ограниченный рынок труда, а также доступ к ресурсам и затраты в качестве ключевых причин. Это особенно касается энергоемких секторов, имеющих большое значение для военно-промышленного комплекса ЕС», — подчеркивают аналитики.

По сути, о том же самом сообщает европейской публике и официальный Брюссель. В ноябрьском (через две недели после выборов в США) докладе бывшего председателя Европейского центрального банка Марио Драги не только констатировался масштабный энергетический кризис в Европе, но и предсказывались резкие шаги Белого дома по преодолению огромного (и не выгодного для США) торгового дисбаланса с ЕС. При этом решение возникающих проблем Драги увидел в привлечении колоссальных, €800 млрд в год, инвестиций. И это — безотносительно появившихся позже планов Еврокомиссии о такой же сумме до 2030 года исключительно на оборонные расходы. Таким образом, Европа продолжает стремительное погружение на дно долговой ямы. Только теперь это делается под лозунгами скорой войны.

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Впрочем, эта тенденция до последнего времени проходила параллельно с реактивным ростом капитализации европейских оборонных компаний. С начала февраля бумаги BAE Systems подорожали на 40%, Rheinmetall — на 119%, Saab AB — на 57%.

Однако уже на следующий день после объявления Трампом «торговой войны» «военный» сегмент европейского фондового рынка также беспрецедентно рухнул. Rheinmetall за одну сессию потерял 27%, что, как сообщает Bloomberg, стало самым резким однодневным падением за всю историю. «Надежды оборонных компаний в Европе столкнулись с реальностью. Увеличение расходов на оборону пока еще не материализовалось, и сейчас мы находимся в ситуации распродажи акций в целом», — резюмировал главный аналитик рынка в IG Group Крис Бошамп.

Война телевизора с холодильником

Как считают эксперты, нагнетание «российской угрозы» больше напоминает инструмент, с помощью которого европейские политические элиты пытаются консолидировать общество в условиях абсолютной неопределенности будущего. Тяжелый кризис евроатлантизма требует сосредоточения усилий как политических, так и финансовых. Россия в роли экзистенциального врага является универсальным поводом к мобилизации ресурсов и общества. Очевидно, в реальность ядерной войны с Москвой в европейских столицах верят немногие. Настоящее противостояние за будущую геополитическую и экономическую роль Европы и Евросоюза как ее представителя разворачивается против недавнего и, как недавно казалось, такого же экзистенциального союзника в борьбе с Россией — США.

Как напоминает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, в Германии на модернизацию ВПК было выделено €400 млрд на следующие 10 лет. Еще €100 млрд, выделенных уходящим правительством, уже освоены Министерством обороны в рамках модернизации бундесвера. Такие траты должны быть обоснованы перед обществом.

— Идет раздувание военной угрозы. Деньги, которые бросаются в ВПК, фактически уходят в никуда. Технологические перспективы, связанные с развитием НИОКР и разработок двойного назначения, не покрывают этих затрат, тем более — в краткосрочной перспективе. Заявление о необходимости готовиться к войне с Россией к 2030 году сложно воспринимать всерьез. В том же контексте — разговоры о возврате к обязательной военной службе и увеличению численности резервистов, — комментирует эксперт.

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Он напомнил о влиянии политических заявлений на поведение инвесторов. Оборонные корпорации всегда заинтересованы в увеличении государственных расходов, отметил Владислав Белов.

— Конечно, создаваемая политиками истерия способствует реализации этих интересов. Однако, убежден, что ни [министр обороны Германии Борис] Писториус, ни [зампредседателя Еврокомиссии Кая] Каллас, ни другие в действительности не верят в реальность будущей войны с Россией. А главное, что с экономической стороны вопроса данная стратегия в любом случае — путь в никуда, сказал эксперт.

Кроме того, как отмечает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Е.М. Примакова Павел Тимофеев, таким образом решаются еще и политические задачи.