Коалиция нежелающих: Европа продолжает сопротивляться мирным инициативам РФ

По итогам завершившегося 27 марта в Париже саммита «коалиции желающих» союзники Киева продолжают упорствовать: «мир возможен лишь через силу». Несмотря на обозначенное Россией условие о прекращении поставок вооружений ВСУ, члены коалиции согласились продолжать оказывать Украине военную помощь. Некоторые страны всё еще обсуждают оправку туда своих военных контингентов. Наконец, вопреки договоренностям РФ и США по черноморской инициативе, европейцы отказываются ослаблять санкционное давление на российские финансовые организации. В Москве при этом констатируют неизменное желание коллективного Запада сорвать процесс мирного урегулирования. В экспертном сообществе уверены: за постоянными разговорами ЕС о «российской угрозе» скрывается простое желание не говорить о реальных экономических проблемах блока.

Итоги саммита в Париже

Очередная встреча союзников Киева в Париже снова продемонстрировала их нежелание идти на уступки ради достижения урегулирования на Украине. По итогам саммита «коалиции желающих» прозвучали уже дежурные заявления о необходимости и дальше поддерживать украинскую армию вооружениями, чтобы усилить переговорные позиции Киева. «Мы хотим остаться едиными, достичь мира через силу», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

На саммит в Париже прибыли главы 30 стран Европейского союза и НАТО, в том числе Великобритании, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Турции и Финляндии. Присутствовал на встрече и Владимир Зеленский, накануне прибывший во французскую столицу.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Он снова упрекнул Россию в том, что она не согласилась принять 30-дневное перемирие, не выдвигая собственных условий. Но не сказать, чтобы Украина и ее союзники были настроены на прекращение кровопролития. Франция выделит Киеву военный пакет в размере €2 млрд. В него войдут войду, в том числе ракеты «Мистраль» класса «земля – воздух».

Что касается так называемых гарантий безопасности, то для их достижения союзники Киева будут работать по трем направлениям. Первое — укреплении армии Украины. Для этого военные делегации Франции и Великобритании отправятся туда в ближайшее время, чтобы обсудить со своими украинским коллегами будущее ВСУ. Второе — формирование военных контингентов, которые будут размещены после заключения мира в стратегически важных областях Украины. В этом аспекте европейцы пока не смогли выработать единой позиции. Наконец, чтобы гарантировать мир на Украине, страны Европы должны продолжать укреплять собственную оборону.

В принципе, если сравнивать эти заявления с официальными итогами предшествующих встреч, то создается впечатление, что саммит в Париже не стал откровением. Он снова подтвердил, что лишь малая часть коалиции готова отправить на Украину своих военных. «Это будут силы от нескольких государств, потому что среди нас нет единства по этому вопросу», — отметил Макрон. На данный момент готовность участвовать в этой миссии выразили только Франция, Британия и примкнувшие к ним Канада, Австралия и Швеция.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции после саммита «коалиции желающих» в Елисейском дворце в Париже, 27 марта 2025 года Фото: REUTERS/LUDOVIC MARIN

На саммите затронули и проблему санкций. Макрон, в частности, подчеркнул, что еще не пришло время говорить о снятии наложенных на Россию ограничений. Глава Евросовета Антониу Кошта в соцсетях также заявил, что «лучший способ поддержать Украину» — это оставить в силе антироссийские санкции, введенные с 2022 года. Позже в Еврокомиссии указали на то, что снятие ограничений с Россельхозбанка требует согласия всех членов ЕС.

Таким образом, Евросоюз срывает одну из договоренностей, достигнутых делегациями России и США в Эр-Рияде, а именно то, что условием реализации так называемой черноморской сделки станет снятие санкционных ограничений с финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, а также их подключение к SWIFT. Глава Госдепа США Марко Рубио подтвердил 26 марта, что речь идет не об американских санкциях, а об ограничениях, наложенных ЕС.

Если верить порталу Euroactiv, ссылающемуся на неназванного дипломата ЕС, Брюссель в ближайшем будущем не намерен ни вносить изменения в санкционный режим против Москвы, ни разрешать подключение российских банков к системе SWIFT. «До следующего продления санкций (в июле 2025 года. — «Известия») ничего не изменится, и мы работаем над тем, чтобы ничего не изменилось, потому что не изменилась ни сама Россия, ни ее цели», — сказал еврочиновник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Одна из главных проблем Евросоюза заключается в том, что у него отсутствует стратегия и четкое видение ситуации, и последние саммиты, посвященные Украине, — лишь еще одно свидетельство этого, отметил французский политолог Николя Миркович.

— Они прячутся за такими словами, как «российская угроза», и другими пропагандистскими клише. Но они не говорят ясно, чего хотят. Само название «коалиция желающих» делает акцент на желании. Но что это за желание? Заключить мир, начать войну? Расчленить Украину и напасть на Россию? Единственное, что можно сказать: у Европы нет средств вести войну против РФ. Поэтому цель всех этих разговоров об угрозе со стороны России — заставить население стран ЕС забыть о реальных проблемах в экономике, — отметил он.

Как на действия Европы смотрят в Москве

Позиция Москвы при этом остается неизменной. Как ранее сказал Владимир Путин, Россия не против перемирия, но РФ хочет быть уверена, что оно не станет поводом для дальнейшего укрепления Украины в военном плане. Поэтому главным условием прекращения огня остается отказ от поставок оружия Киеву. Неприемлемым для Москвы остается и размещение военных контингентов западных стран на Украине.

— Хотелось бы вновь обратить внимание, что Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО, — сказала 27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Global Look Press/Xander Heinl

Она отметила: начиная с кровавого госпереворота в Киеве в феврале 2014 года и далее поэтапно коллективный Запад «всегда стоял на позициях срыва всех мирных инициатив по Украине».

Постоянное сопротивление Европы мирным инициативам, которые выдвигает Москва, в конечном счете остается выгодным Вашингтону и позволяет США оказывать на Россию давление руками европейцев, полагает Николя Миркович.

— Даже если США хотят мира с Россией, — я думаю, что Трамп искренен, когда говорит, что намерен вести переговоры по многим вещам, — они точно не хотят, чтобы Россия и страны — члены ЕС стали большими друзьями. Европа для России представляет собой очень большой рынок потребителей газа, нефти и услуг. И американцы хотят сохранить этот регион любой ценой в своей зоне влияния, — отметил он.

По его мнению, в данной ситуации США играют роль «хорошего полицейского», который готов обсуждать с российским руководством мир, но при этом всегда есть «плохие европейцы», которые будут этому мешать. «И Вашингтон может сказать: «Мы ничего не можем с ними поделать, мы не можем их контролировать», — заключил эксперт.

Солдаты ВСУ Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES

Нельзя забывать и о сильном военном лобби, прежде всего со стороны немецких предприятий, которые заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, говорит «Известиям» лидер парламентской партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос. В частности, общий объем продаж немецкого оборонного концерна Rheinmetall в 2024 финансовом году вырос на 36% и составил €9,751 млрд. Эта и другие корпорации имеют серьезное влияние на руководителей Евросоюза и лидеров отдельных стран, резюмировал он. Впрочем, и американские концерны наверняка в продолжении боевых действий видят возможность нарастить прибыль. Однако их желания столкнулись с политикой Дональда Трампа, который, кажется, пытается вывести Соединенные Штаты из конфликта. Хотя стоит отметить, что американские предприятия могут продавать оружие тем же европейцам, которые его затем будут передавать украинской стороне.