Военный торг: Франция пытается затянуть украинский конфликт

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил вечером 26 марта о решении предоставить Киеву новый пакет военной помощи в размере €2 млрд. Анонс был сделан накануне саммита «коалиции желающих», который пройдет в Париже 27 марта и будет посвящен в том числе возможности отправить европейских миротворцев на Украину. При этом, по сообщениям СМИ, такой сценарий находит всё меньше сторонников в руководящих кругах Европы. Встреча в Париже пройдет на фоне подтвержденных Москвой и Вашингтоном договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики между Россией и Украиной. Этот запрет приветствовал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, посетивший российскую столицу в среду, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. В экспертном сообществе уверены: Европа может только затормозить, но не способна препятствовать процессу украинского урегулирования.

Глава МИД Венгрии посетил Москву

26 марта, на следующий день после того, как Москва и Вашингтон анонсировали свою готовность «продолжать работу по достижению прочного и продолжительного мира», Кремль подтвердил, что Россия намерена придерживаться договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта.

«Отдавая себе отчет, что недоговороспособность киевского режима не раз была продемонстрирована, мы все-таки считаем, что этот мораторий должен соблюдаться. Это хорошее продвижение вперед благодаря тем конструктивным отношениям, которые сложились в ходе наших контактов с американской стороной, и мы должны дальше идти этим путем», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Пеcков.

Действительно, как подтвердило Министерство обороны, в ночь на 26 марта киевский режим продолжил нанесение ударов по российской энергетической инфраструктуре. В частности, ВС РФ сбили у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут «два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа». Также вражеский БПЛА атаковал высоковольтные линии в Брянской области.

В этот же день в Москву прилетел глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он провел переговоры с зампредом правительства РФ Александром Новаком, министром спорта Михаилом Дегтяревым и советником президента Юрием Ушаковым. По итогам разговора Сийярто написал в соцсетях, что атаки на энергетическую инфраструктуру неприемлемы.

«Самый важный вопрос для Венгрии сейчас — когда мир вернется в Центральную Европу. Мы продолжаем надеяться, что переговоры (между Россией и США. — «Известия») могут привести к прочному, устойчивому прекращению огня и миру», — добавил он.

По его словам, договоренность о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре значительно повысила уровень безопасности Венгрии.

Приветствовал российско-американские договоренности и генсек ООН Антониу Гутерриш. Он надеется, что контакты в Саудовской Аравии приведут к установлению долгосрочного мира на Украине и «будут важным вкладом в глобальную продовольственную безопасность и цепочки поставок».

Европа снова угрожает России

При этом в Европе снова прозвучал ряд воинственных заявлений. Так, генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском объявил, что с 1 апреля польские F-16 будут поддерживать миссию по патрулированию воздушного пространства над Балтийским морем. Он пообещал «разрушительную реакцию» альянса на любую попытку напасть на Польшу.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Россию принять прекращение огня, не выдвигая никаких условий. По ее словам, Европа не должна позволить РФ себя обмануть. В свою очередь в ЕС заявили, что только вывод российских войск с Украины остается «одним из главных условий для снятия или ослабления санкций, введенных Европейским союзом против России».

Напомним, что в Кремле, по итогам переговоров в Эр-Рияде, подчеркнули: Россия приступит к реализации черноморской инициативы после снятия санкций с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями и их подключения к системе SWIFT. Последняя же находится в юрисдикции Бельгии, а значит, подчиняется законодательству ЕС.

В свою очередь в Вашингтоне допустили, что в контексте урегулирования на Украине США готовы рассмотреть переподключение РФ к системе SWIFT. Глава минфина Скотт Бессент также не исключил смягчения антироссийских санкций.

Громкие заявления прозвучали и из Парижа, куда 26 марта прибыл Владимир Зеленский. Цель визита — подготовить с Эммануэлем Макроном третий саммит «коалиции желающих», который пройдет на следующий день во французской столице.

На пресс-конференции глава Пятой республики потребовал от Москвы принять «без всяких условий» 30-дневное прекращение огня, ранее предложенное Вашингтоном и Киевом. По его мнению, поддержка Украины со стороны ее союзников должна продолжаться, и Франция со своей стороны выделит Киеву военную помощь в размере €2 млрд. Французский лидер отметил, что в пакет войдут в том числе ракеты «Мистраль» класса «земля–воздух».

— Такая сумма — это, несомненно, много для бюджета Франции, который находится в руинах, но это очень мало для Украины, учитывая запросы Зеленского, — объяснил «Известиям» глава французской партии Народный республиканский союз (UPR) Франсуа Асселино.

Как сообщили в Елисейском дворце, повестка саммита будет построена вокруг четырех основных пунктов: продолжение военной поддержки Киеву, условия «полного прекращения огня» и того, что будет после этого, и, наконец, размещение европейских сил на Украине.

Показательно, что накануне саммита, ссылаясь на чиновников из европейских стран, издание Reuters написало, что последние постепенно склоняются к отказу от идеи об отправке войск на Украину в пользу альтернативных вариантов поддержки Киева. Объясняется это ситуацией на земле и подходом администрации США. В данный момент за эту инициативу выступают только Франция, Британия и примкнувшие к ним Канада, Австралия и Швеция.

Категорически против отправки войск на Украину, будь то во время конфликта или после заключения перемирия, выступают, например, Италия и Словакия. Президент последней Петер Пеллегрини сообщил 26 марта, что все словацкие партии отвергают возможность послать словацких солдат в качестве миротворцев на Украину.

Европа может затормозить процесс перемирия на Украине, но она не сможет ему препятствовать, считает венгерский политолог Габор Штир.

— Это просто вопрос времени. И это не так просто сделать, как думал президент Трамп. Я думаю, что ритм переговоров сохранится. Если к осени или к 9 Мая будет заключено хотя бы частичное перемирие, это будет уже большой успех. Но напомню: как правило, первое перемирие не бывает успешным, — рассуждает собеседник «Известий».

Украина в любом случае не выдержит, если конфликт будет продолжаться еще два или три года, а у России, напротив, на это силы есть, но ей это просто не нужно, поскольку она хочет мира, заключил эксперт.